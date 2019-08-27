Митрохин рассказал пранкеру «Вована», что за 20 миллионов рублей готов на любые услуги

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин стал участником розыгрыша от команды популярного пранкера «Вована», что в результате бросило тень на его репутацию.

Пранкер в ходе телефонного разговора с Митрохиным представился помощником Юрия Лужкова, который хочет обсудить возможное сотрудничество в рамках выборов в единый день голосования 8 сентября. Митрохин не стал задавать лишних вопросов и согласился сотрудничать, что указывает на то, что он уже был участником подобных историй.

Пранкер предложил Митрохину встретиться с Лужковым в Вене, на что тот сразу согласился и пообещал взять супругу.

В завершении разговора пранкер узнал, за какую минимальную сумму Митрохин будет готов выполнять пожелания Лужкова по продвижению тех или иных кандидатов на выборах. "Яблочник" назвал 10 миллионов рублей, но пранкер сказал, что Лужков готов дать больше, и заглотивший наживку оппозиционер повысил цену до 20 миллионов, на чем разговор и завершился. Митрохину пообещали позвонить на следующий день.

После этого к делу подключился другой пранкер из команды "Вована", который связался с Митрохиным и сообщил о срыве встречи из-за того, что прошлого связного задержала полиция за финансовые махинации, в которых может быть замешана юрист ФБК Любовь Соболь. Митрохин расстроился, но новый связной уверил, что сделка просто переносится. "Яблочник" снова не заметил подвоха, пишет nation-news.

В итоге с Митрохиным по телефону связался пранкер, представившись сотрудником отдела расследований ФБК Георгием Албуровым, который предложил взаимопомощь в рамках проекта "Умное голосование" Алексея Навального. Пранкер пообещал Митрохину, что его хотели бы видеть в списке проекта, который поможет ему на выборах в МГД. "Яблочник" поверил собеседнику на слово, не уточняя никаких деталей. Митрохин сразу же объяснил свой прошлый негатив по отношению к проекту тем, что он не попал в список.

В том случае, если сейчас ему дадут место в списке, то он готов будет поддерживать определенных кандидатов, подчеркнул Митрохин.

Таким образом, за попадание в список "Умного голосования" "яблочник" был готов изменить и свое отношение к Соболь, которую ранее критиковал.

Как отмечает СМИ, Разговор с Албуровым указывает на то, как работает придуманное Навальным "Умное голосование".

Митрохин без лишних вопросов понял суть предложения и условия попадания в заветный список якобы выбранных народом кандидатов. Либеральное движение в России заинтересовано только в личной выгоде, а не в решении проблем граждан, резюмирует издание.

Напомним, что на выборы в Мосгордуму кандидаты от 43-го округа Москвы также зарегистрированы Климентьев Роман Валерьевич, Кошлаков-Крестовский Дмитрий Владимирович, Боровик Евгений Михайлович.