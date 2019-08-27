Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
15:54   27 Августа 2019
Россия

Пермские власти предложат многодетным семьям деньги вместо земельных участков

Пермские власти предложат многодетным семьям деньги вместо земельных участков

Представитель мэрии во вторник, 27 августа, сообщил, что депутаты Пермской городской думы одобрили предложенную городской администрацией инициативу  — выдавать многодетным семьям по 250 тысяч рублей вместо положенных земельных участков. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручал до конца 2019 года разработать механизм альтернативных мер для многодетных семей —  ждать выдачу земельного участка или получить деньги на покупку участка самостоятельно.

По информации администрации Перми, создавала пакет нормативных правовых документов, которые регламентируют предоставление единовременной выплаты, рабочая группа, в которую вошли представители департамента земельных отношений, градостроительства и архитектуры, социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

Группа проанализировала существующие формы поддержки многодетных семей, изучила опыт других субъектов, проверила рынок земельных участков на территории Пермского края на предмет стоимости и средних размеров, а также заказала экспертное заключение Пермской торгово-промышленной палаты.

«Сумма выплаты составит 250 тысяч рублей, что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков в Пермском крае»,  — добавили в мэрии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#деньги #общество #пермь #многодетные семьи #земельные участки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...