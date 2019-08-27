Пермские власти предложат многодетным семьям деньги вместо земельных участков

Представитель мэрии во вторник, 27 августа, сообщил, что депутаты Пермской городской думы одобрили предложенную городской администрацией инициативу — выдавать многодетным семьям по 250 тысяч рублей вместо положенных земельных участков. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручал до конца 2019 года разработать механизм альтернативных мер для многодетных семей — ждать выдачу земельного участка или получить деньги на покупку участка самостоятельно.

По информации администрации Перми, создавала пакет нормативных правовых документов, которые регламентируют предоставление единовременной выплаты, рабочая группа, в которую вошли представители департамента земельных отношений, градостроительства и архитектуры, социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

Группа проанализировала существующие формы поддержки многодетных семей, изучила опыт других субъектов, проверила рынок земельных участков на территории Пермского края на предмет стоимости и средних размеров, а также заказала экспертное заключение Пермской торгово-промышленной палаты.