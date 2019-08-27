В Совфеде не против увеличить зарплату лесничим и вернуть им оружие

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на осенней сессии обсудит увеличение численности лесничих в России и социальной поддержки. Об этом «Политике Сегодня» рассказал председатель комитета Алексей Майоров.

«Нам действительно нужно увеличить штатную численность лесничих. Но не только увеличить, но и расширить им полномочия, как в советское время. Чтобы лесничий был по-настоящему хозяин в лесу. И обязательно нужно создать им социальные условия для работы. Чтобы была у них нормальная зарплата: она не отвечает сегодня требованиям — не дотягивает до средних зарплат по стране», — говорит сенатор.

Майоров не против выдать лесничим огнестрельное оружие, как в советское время. Так, они смогут в любой момент не только пресечь правонарушение, но и составить протокол о нем, а затем передать дело в суд.

«Лесники — это люди, которые первые узнают о проблемах, связанных с нашим лесом. Они первые должны принимать меры реагирования», — считает собеседник агентства.

Другая проблема — кадровый голод. Молодые люди неохотно идут на эту специальность, потому как она низкооплачиваемая. А увеличить численность до советского уровня: 85 тысяч лесников — не позволяет сейчас принятый бюджет. Однако на следующий год, как отмечает Майоров, можно присмотреть графу и для решения этой проблемы.

«Не за горами принятие бюджета на 2020 год, и я сейчас понимаю, что ту численность, которая была не восстановим, но хотя бы существенно ее увеличить — это необходимо сделать. В комитете мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Отсюда все наши лесные пожары, незаконные вырубки», — сетует сенатор.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что численность лесничих на данный момент составляет 23 тысячи человек, что крайне мало. Для сравнения министр привел статистику по СССР, когда за лесом следили 85 тысяч сотрудников.