Экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга 14 июля в Новопушкинском сквере. В августе «оппозиционер» отсидел за мероприятие 10 суток.

Репортаж из суда в Twitter-аккаунте вел сам Янкаускас. В зале заседания экс-кандидат требовал прекратить производство из-за отсутствия состава правонарушения. Янкаускас утверждал, что имеет право на «встречу с избирателями». Он обвинил мэра Москвы Сергея Собянина, якобы в «мести» ему как «независимому» кандидату в Мосгордуму.

Адвокат Кушнир: Янкаускаса уже осудили за «организацию и проведение» акции 14 июля. Статья 4.1 КОАП запрещает дважды привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение. Заявляем ходатайство о прекращении дела в связи с предыдущим решением суда по той же акции. — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) 27 августа 2019 г.

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, в ходе которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.