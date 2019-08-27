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15:49   27 Августа 2019
Россия

Янкаускас оштрафован судом на 20 тысяч рублей за призывы к незаконным митингам

Янкаускас оштрафован судом на 20 тысяч рублей за призывы к незаконным митингам

Экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга 14 июля в Новопушкинском сквере. В августе «оппозиционер» отсидел за мероприятие 10 суток.

Репортаж из суда в Twitter-аккаунте вел сам Янкаускас. В зале заседания экс-кандидат требовал прекратить производство из-за отсутствия состава правонарушения. Янкаускас утверждал, что имеет право на «встречу с избирателями». Он обвинил мэра Москвы Сергея Собянина, якобы в «мести» ему как «независимому» кандидату в Мосгордуму.

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, в ходе которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

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Автор: Саида Габиева
#мосгордума #янкаускас

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