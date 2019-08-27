Польские власти впервые запланировали госбюджет без дефицита

Правительство Польши в первый раз запланировало бездефицитный государственный бюджет, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве 27 августа.

«Проект бюджета является бездефицитным, сбалансированным», — заявил он.

Вместе с тем, чиновник отметил, что в прошлом госбюджет был дефицитным как в планах, так и в исполнении. Например, в 2018 году дефицит составил 10,4 миллиарда злотых, что равно 2,7 миллиарда долларов или 174,5 миллиарда рублей.

В будущем году польские власти запланировали получить и потратить почти 430 миллиардов злотых, то есть 110 миллиардов долларов или 7,21 биллиона рублей. Из них 400 миллиардов злотых — поступления с налогов. Что касается трат, то 66 миллиардов уйдут на социальные цели.

Ожидается, что в 2020 году экономика Польши окрепнет более чем на пять процентов — запланированный прирост ВВП составляет 120 миллиардов. Стоит отметить, что в прошлом году показатель составил 4,78 процента, а в этом ожидается на отметке 4,86.