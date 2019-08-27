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15:48   27 Августа 2019
Весь мир

Макрон считает, что эпоха доминирования Запада подошла к концу

Макрон считает, что эпоха доминирования Запада подошла к концу

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что эпоха доминирования западных стран подошла к своему концу из-за масштабных геополитических изменений. Речь об этом зашла 27 августа на встрече с послами республики.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что сейчас более активно начинают вести себя «новые державы». В частности, президент имел в виду Китай и Россию. По этой причине Макрон призвал переосмыслить отношения с Москвой, поскольку без ее участия невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.

«Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным (отношениям) и не проясним отношения с Россией», — сказал он.

Также Макрон заявил, что Париж и Москва должны делать вместе «что-то полезное» для мира, иначе Европа останется театром стратегической борьбы между США и Россией.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #запад #макрон

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