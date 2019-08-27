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15:33   27 Августа 2019
Россия

Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019

Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019

Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет РИА Новости. 

Высокопроизводительный моноблок создан на базе российского 8-ядерного центрального микропроцессора «Эльбрус-8С». Из-за этого устройство устойчиво к кибератакам. В настоящее время компьютер тестируется. 

Такой компьютер идеально подойдет для оборудования рабочих мест с повышенным уровнем защиты информации, а также для типовых рабочих мест, где нужна организация документооборота После завершения этапа тестирования его можно использовать в силовых и госструктурах РФ, а также в энергетических и транспортных компаниях.

Ранее сообщалось, что на МАКС-2019 представили первый серийный вертолет Ми-38.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #макс-2019

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