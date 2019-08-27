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15:29   27 Августа 2019
Россия

Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов

Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ во вторник, 27 августа, сообщил, что Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов. Россельхознадзор и секретариат по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии подписали ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов.

«Поставки из РФ в Бразилию можно начать незамедлительно», — добавили в ведомстве.

Сейчас поставлять Бразилии российскую говядину и говяжьи продукты разрешили только «Брянской мясной компании», потому что предприятие ранее проверили бразильские инспектора.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #бразилия #россельхознадзор #говядина

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