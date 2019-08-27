Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
15:27   27 Августа 2019
Россия

Опросы показали вероятность выборов глав регионов без второго тура

Опросы показали вероятность выборов глав регионов без второго тура

Закрытые социологические исследования, проведенные для Кремля, показали, что рейтинг врио глав регионов перед выборами 8 сентября дает им возможность победить в первом туре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники во вторник, 27 августа.

По словам собеседников издания, опросы проводились в конце июля — начале августа. Самая низкая явка избирателей ожидается в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Петербурге и Забайкалье. Она составит примерено 30–35%. Наиболее высокие показатели — 60–65% — прогнозируются в Башкирии.

Прямые выборы глав регионов пройдут в 16 субъектах РФ. В 13 из них губернаторы избираются на первый срок. Ещё в трех субъектах — Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму — глав изберет местный парламент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #регионы #губернаторы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...