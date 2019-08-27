Опросы показали вероятность выборов глав регионов без второго тура

Закрытые социологические исследования, проведенные для Кремля, показали, что рейтинг врио глав регионов перед выборами 8 сентября дает им возможность победить в первом туре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники во вторник, 27 августа.

По словам собеседников издания, опросы проводились в конце июля — начале августа. Самая низкая явка избирателей ожидается в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Петербурге и Забайкалье. Она составит примерено 30–35%. Наиболее высокие показатели — 60–65% — прогнозируются в Башкирии.

Прямые выборы глав регионов пройдут в 16 субъектах РФ. В 13 из них губернаторы избираются на первый срок. Ещё в трех субъектах — Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму — глав изберет местный парламент.