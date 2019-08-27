Сенатор Бокова уверена, что деанонимизацию сперва стоит провести в сети

Глава рабочей группы информационного общества сенатор Людмила Бокова прокомментировала идею провести деанонимизацию в рядах Росгвардии в беседе с ТАСС.

Напомним, что ее коллега Владимир Лукин ранее внес в Государственную думу законопроект, который обязывает росгвардейцев носить идентификационные знаки, которые будут хорошо читаться. Это последовало за рядом несанкционированных акций в Москве.

Бокова выразила мнение, что впервую очередь снимать анонимность стоит не с правоохранителей, а с интернет-пользователей, поскольку в сети намного больше преступлений, нежели инцидентов с «анонимными» силовиками.

«Это куда более значимая проблема, затрагивающая не единицы пострадавших на митингах, а сотни тысяч россиян», — сказала парламентарий.

В прошлом году свыше 70 процентов россиян активно использовали всемирную паутину. Более того, 97 процентов подростков — активные пользователи. Согласно прогнозам экспертов, к будущему году общая цифра аудитории российского интернета достигнет 85 процентов от всего населения страны.

«Очевидно, что эта сфера нуждается в том, чтобы и в ней человек имел те же возможности безопасности и защиты прав, что и в оффлайне. При этом не надо путать понятие личной безопасности с понятием личной безответственности. Так же, как в обычной жизни мы ответственны за собственные поступки, так же и в интернете должны отвечать за нарушение закона», — заметила сенатор.

Деанонимизация поспособствует повышению ответственности, предотвратит преступления и поможет добиться справедливости, уверена Бокова. Сейчас сеть стала помощником для многих преступников: террористы координируют действия через мессенджеры, там же готовятся массовые беспорядки и происходит вербовка.

«Анонимность и безнаказанность позволяют открыто призывать к применению насилия к представителям правоохранительных органов даже в публичном интернет-пространстве», — возмутилась собеседница.

К тому же, не стоит забывать о мошенниках, которые совершают экономические преступления или занимаются кибербуллингом, то есть травлей. Другие ложью выманивают деньги у неравнодушных или просто невнимательных пользователей.