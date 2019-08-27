Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы
Французский лидер Эммануэль Макрон во вторник, 27 августа, назвал большой стратегической ошибкой отталкивание России от Европы. По его словам, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
«Мы в Европе, и Россия тоже», — напомнил президент Франции.
Если в определенный момент не сделать что-то полезное вместе с РФ, тогда страны останутся в глубоком стерильном напряжении, продолжил Макрон. Европа продолжит существовать как театр стратегической борьбы между США и Россией, поэтому необходимо создать условия для воссоздания европейской цивилизации.
«Мы не можем этого сделать без глубокого переосмысления наших связей с РФ», — объяснил Макрон в ходе выступления перед французскими послами.
Толкать Москву дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка, потому что РФ либо изолируется, что создаст напряжение, либо продолжит сотрудничать с другими большими державами, как Китай.
«И это совсем не в наших интересах», — резюмировал президент Франции.
EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron à la Conférence des Ambassadeurs. #ConfAmbass https://t.co/kkSN62ACzG— Élysée (@Elysee) 27 августа 2019 г.