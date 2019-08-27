Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

Французский лидер Эммануэль Макрон​​​ во вторник, 27 августа, назвал большой стратегической ошибкой отталкивание России от Европы. По его словам, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

«Мы в Европе, и Россия тоже», — напомнил президент Франции.

Если в определенный момент не сделать что-то полезное вместе с РФ, тогда страны останутся в глубоком стерильном напряжении, продолжил Макрон. Европа продолжит существовать как театр стратегической борьбы между США и Россией, поэтому необходимо создать условия для воссоздания европейской цивилизации.

«Мы не можем этого сделать без глубокого переосмысления наших связей с РФ», — объяснил Макрон в ходе выступления перед французскими послами.

Толкать Москву дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка, потому что РФ либо изолируется, что создаст напряжение, либо продолжит сотрудничать с другими большими державами, как Китай.