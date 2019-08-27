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Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

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15:17   27 Августа 2019
Россия

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил парк Авиаторов и пообещал горожанам решить проблему с его благоустройством. 

На данный момент парк заброшен. Местные жители попросили вновь сделать эту территорию зоной отдыха. Активисты даже ознакомили Беглова со своей концепцией развития. Глава города поблагодарил авторов за инициативу, забрал проект и пообещал поговорить с арендатором.

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Кроме того, врио губернатора пообещал разобраться с проблемой жарки шашлыков в парке. 

Парк Авиаторов занимает площадь 35,2 гектара. Он располагается между Новоизмайловским проспектом, Бассейной, Кубинской и Кузнецовской улицами. Петербуржцы жалуются на мусор и аварийное состояние детских площадок.

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

В 2012 году территорию арендовало на 49 лет НП «Культурно-развле­кательный центр Парк авиаторов». Несмотря на то, что цель аренды — комплексное благоустройство, этого не было сделано до сих пор.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #благоустройство #парки

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