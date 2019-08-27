Гудкова вызовут на допрос в СК по делу о его семейной «мусорной империи»

Столичный Следственный комитет вызовет Дмитрия Гудкова на допрос по делу о «мусорной мафии», которую оппозиционер создал вместе с отцом, бизнесменом Геннадием Гудковым. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 27 августа.

«Семейный клан» экс-кандидата в депутаты& Мосгордумы замешан в темном бизнесе с московскими свалками. Гудковы через цепочку муниципальных предприятий организовали филиал неофициальной продажи мусора на подмосковном полигоне «Воловичи». Свалка вредит жителям плохой экологией и запахом, однако хозяева получают за нее около 200 миллионов рублей в месяц, из которых более 60% уходит в карман «семейного клана» Гудковых.

Такая схема работала вплоть до 2017 года. Помогал Гудковым некий Денис Лебедев, бывший охранник и друг семьи. Когда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев инициировал постройку предприятия по уничтожению мусора, Геннадий и Дмитрий Гудковы стали продвигать в общество идею «борьбы за экологию». Фактически их целью было не допустить разоблачение и разрушение «мусорной кормушки». Гудков-младший устраивал митинги, названные «встречей с жителями», после которых был задержан.

«Мусорная империя» Гудковых могла привести к трагическим последствиям.Самолет А321 «Уральских авиалиний» аварийно сел 15 августа в кукурузном поле под Жуковским. Причиной этому стали попавшие в двигатель чайки, которые как раз и кормятся на свалках близ аэропорта.

Ситуация требует тщательного расследования. ФАН ранее отправлял запрос в СК РФ с требованием провести проверку деятельности семейного клана Гудковых. Такой же запрос был оправлен также в Генпрокуратуру РФ