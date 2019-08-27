Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

 Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД

Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

 Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google

Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google
Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

 Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД

Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

 Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google

Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google
14:51   27 Августа 2019
Россия

Спасатели начали поиски пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели начали поиски пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели начали поиски альпинистов, которые пропали в горах Кабардино-Балкарии. Двое туристов из Москвы и Ялты отправились в горы, однако на связь в установленное время не вышли.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в МЧС РФ.

ЧП произошло в Черекском районе в ущелье Безенги. Спасатели начали поиски на высоте 4,1 тысячи метров. К работам привлечен вертолет Ми-8, а также два специалиста.

«Альпинисты регистрировали свой маршрут в альплагере «Безенги». Информация уточняется», — отметили в ведомстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#туризм #кабардино-балкария #горы #мчс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...