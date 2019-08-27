Спасатели начали поиски пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели начали поиски альпинистов, которые пропали в горах Кабардино-Балкарии. Двое туристов из Москвы и Ялты отправились в горы, однако на связь в установленное время не вышли.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в МЧС РФ.

ЧП произошло в Черекском районе в ущелье Безенги. Спасатели начали поиски на высоте 4,1 тысячи метров. К работам привлечен вертолет Ми-8, а также два специалиста.