Навальный запустил в Петербурге фабрику по созданию компромата на российских политиков

Найденная в Петербурге подпольная редакция по созданию фейков может принадлежать структурам блогера Алексея Навального, которые уже неоднократно пытался дискредитировать губернаторов, министров и разных политиков перед единым днем голосования.

Накануне стало известно, что житель Петербурга, вернувшись домой из командировки, сообщил в полицию о взломе квартиры в доме № 73 на Краснопутиловской улице. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что квартиру использовали неизвестные для реализации теневых политтехнологий перед выборами, написало издание Neva.today.

Издание «Версия на Неве» позже выпустило материал с подробностями. Как рассказал источника в полиции, квартиру переоборудовали в подпольную редакцию, где неизвестные собирали информацию на высокопоставленных политиков и бизнесменов и писали компрометирующие материалы для СМИ. В квартире нашли компьютеры, списки и фотографии политиков, заготовки псевдорасследований, дорогостоящее видео- и фотооборудование. камеры для слежки, часы со встроенной видеокамерой и другое «шпионское» оборудование.

Найденные заготовки статей указывают, что «писатели»зачастую прибегали к использованию подложных фактов и выдумок.

«Невские Новости» перечислили политиков, в отношении которых могли создаваться фековые статьи - врио Челябинской области Алексея Текслера, мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

ФАН нашел несколько статей, которые были сделаны на подпольной фабрике фейков. Лжематериалы о врио Челябинской области Алексее Текслере, мэре Иркутска Дмитрии Бердникове, врио губернатора Курской области Романе Старовойте действительно размещались на ряде медиа-ресурсов.

Фейковые статьи объединяет ряд признаков: их выпустили почти в одно время, фигурантами являются члены «Единой России», которые готовятся к выборам 8 сентября. Статьи содержат подтасованные факты и бездоказательные сведения о коррумпированности, аморальности и интрижках на стороне. Так, Бердникова и Старовойта по одной схеме обвиняли в наличии любовной связи со своими помощницами. Романа Старовойта обвинили в создании «преступного синдиката”. Также в лживых статьях переврали биографию председателя комитета по имуществу Курской области Игоря Куцака, приплетя фейк о том, что Куцак в 2015 году сбил женщину на пешеходном переходе и заплатил, чтобы замять скандал.

Первого заместителя Бориса Смирнова обвинили в замятии уголовного дела по 286 статье УК РФ, а женатого Старовойта уличили якобы в измене с помощницей Екатериной Харченко. Разумеется, доказательств в этих статьях не приводилось.

ФАН задался вопросом, кому нужно было создавать столько фековых и компрометирующих статьей о членах «Единой России» перед выборами? Единственным человеком, кто агрессивно выступает против этой партии является блогер Алексей Навальный.

Его уже ловили на публикации фейковых расследований. Также он продвигает проект «Умное голосование», который призывает голосовать за кого угодно, кроме единороссов.

На то, что петербургская фабрика фейков принадлежит структурам Навального указывает ряд фактов. Во-первых, псевдорасследования появились в сети после того, как блогер вышел из спецприемника после 30-суточного административного ареста. Во-вторых, Навальный ранее угрожал политикам выпуском своих расследований. Очевидно, что блогер в преддверии 8 сентября решил ударить по имиджу единороссов, чтобы вызвать у избирателей сомнения.