Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google

Американский IT-гигант Google ограничил платное продвижение роликов 44 языками, исключив татарский, белорусский, башкирский в своем видеохостинге Youtube. О проблеме сообщил в Facebook белорусский журналист Франко Вячорка. По его словам, ограничения связаны с новыми правилами Google, согласно которым модераторы должны проверять видео на так называемый язык ненависти (hate speech – англ.) и недостоверную информацию.

Служба поддержки Google, реагируя на обращение господина Вячорки, сообщила, что ранее ролики на белорусском языке модераторы пропускали по ошибке. Специалисты компании посоветовали журналисту загружать видео на русском или украинском, или сопроводить его русскими субтитрами.

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич, комментируя в беседе с «Политикой Сегодня» языковую политику корпорации из Силиконовой долины, посочувствовала белорусской молодежи.

«Я думаю, конечно, мы и так отгорожены, погружены тут в какую-то провинциальность. И любое ограничение — это сказывается. Особенно на молодых людях. Но я не такой технически продвинутый человек, чтобы поддержать этот разговор», — была лаконичная писательница.

Белорусский политолог Юрий Шевцов, напротив, проблемы для республики в ограничениях Google не увидел.

«Вопрос фактически не стоит. — убежден эксперт. — В основном на селе люди говорят по-русски. Если брать по всеобщей переписи, то родным языком для большинства населения является белорусский, и его знают, но в быту используется в основном русский. Никто никого не заставляет. Это добровольное использование русского языка. Поэтому, если Google пишет в основном по-русски или другом языке, то понять поймут на обоих, но привычнее пользоваться русским».

Принципиально отвергающие русский язык жители Белоруссии, по словам собеседника агентства, в основном придерживаются националистических взглядов.

«Это очень небольшое количество людей», — полагает Шевцов.

Отвечая на вопрос «Политики Сегодня» об угрозе национальной идентичности для немногочисленных этносов в эпоху цифровых коммуникаций, доктор исторических наук Дамир Исхаков усомнился, что молодежь Татарстана забудет язык предков из-за правил Youtube.

«Это зависит от усилий самого народа по сохранению своего языка. Мы знаем примеры, когда уже вроде бы исчезнувшие языки были восстановлены. Скажем, валлийский язык, евреи смогли создать национальное государство, возродить свой национальный язык. В мире достаточно таких примеров», — считает Исхаков.

Историк допускает, что политика Google в отношении ряда языков имеет экономическое обоснование, но в то же время усматривает в правилах дискриминацию коренных жителей Татарстана.

«Мы все широко пользуемся услугами Google, но сейчас будем думать, что Google по отношению к татарам не лоялен. Если данное сообщество хочет получить себе отрицательные характеристики, то один из способов вот такая языковая политика», — заключил Исхаков.

В пресс-службе московского офиса Google «Политике Сегодня» отказались комментировать изменения в языковых правилах видеохостинга Youtube.