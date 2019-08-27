Глава МИД Ирана обсудил с ливийским коллегой двусторонние вопросы

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во вторник, 27 августа, встретился с ливийским коллегой Мохаммадом Сиалой на полях международной конференции по развитию Африки в Йокогаме. По информации внешнеполитического ведомства Ирана, главы МИД обсудили двусторонние вопросы и развитие ситуации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал наступить на Триполи, чтобы освободить территории от боевиков. Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования ответили операцией "Вулкан гнева".

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более тысячи человек, а пострадали пять тысяч. Ливийского лидера Муаммара Каддафи свергли и убили в 2011 году. После случившегося Ливия фактически не функционирует как единое государство.

Сейчас в стране царит двоевластие. Избранный народом парламент заседает на востоке, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Европейского союза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.