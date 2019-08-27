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14:23   27 Августа 2019
Россия

Россия пополнилась пятью новыми островами в Арктике

Россия пополнилась пятью новыми островами в Арктике

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, сообщили в военно-морской пресс-службе 27 августа.

Отмечается, что в 2016 году эти территории впервые были зафиксированы на снимках из космоса. В связи с этим, на архипелаг Земля Франца-Иосифа направили комплексную экспедицию флота, чтобы подтвердить или опровергнуть находку.

«На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — указали в сообщении.

Площадь зарегистрированных островов меняется от 900 квадратных метров до 54,5 тысяч. Они располагаются в бухте Визе на западном побережье острова Северный в районе ледника Вылки, который также называют Нансена. Предполагается, что их не заметили раньше, так как они были перекрыты ледником.

Россия пополнилась пятью новыми островами в Арктике

Стоит отметить, что в период с 2015 по 2018 года специалисты гидрографической группы СФ содействовали в обнаружении свыше 30 новых островов, мысов и бухт на данной территории.

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Автор: Анна Манц
#арктика #остров #северный флот

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