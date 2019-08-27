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14:15   27 Августа 2019
Россия

Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019

Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 27 августа, показал турецкому коллеге Эрдогану новейший истребитель Су-57, который представили на экспозиции авиасалона МАКС-2019. Президенты РФ и Турции поднялись по приставной лестнице к кабине истребителя и осмотрели Су-57.

После этого к Путину и Эрдогану присоединились российский и турецкий министры обороны. Кроме Су-57, президенты осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний многоцелевой Ка-62 и первый серийный вертолет Ми-38. Затем Путин и Эрдоган перешли к Бе-200, где президент РФ лично рассказал турецкому коллеге основные характеристики самолета-амфибии.

Затем лидеры поднялись на борт российского пассажирского самолета МС-21. В частности, на борту Путин и Эрдоган осмотрели кабину пилотов и салон новейшего лайнера.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #эрдоган #су-57 #макс-2019

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