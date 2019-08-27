Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 27 августа, показал турецкому коллеге Эрдогану новейший истребитель Су-57, который представили на экспозиции авиасалона МАКС-2019. Президенты РФ и Турции поднялись по приставной лестнице к кабине истребителя и осмотрели Су-57.
После этого к Путину и Эрдогану присоединились российский и турецкий министры обороны. Кроме Су-57, президенты осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний многоцелевой Ка-62 и первый серийный вертолет Ми-38. Затем Путин и Эрдоган перешли к Бе-200, где президент РФ лично рассказал турецкому коллеге основные характеристики самолета-амфибии.
Затем лидеры поднялись на борт российского пассажирского самолета МС-21. В частности, на борту Путин и Эрдоган осмотрели кабину пилотов и салон новейшего лайнера.
Первый иностранный лидер, заглянувший в кабину Су-57: Путин показал на МАКСе Эрдогану новейший российский самолет pic.twitter.com/z4FPrjOx3Z— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2019 г.