Турция намерена довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов

Турецкий лидер Тайип Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов. На данный момент эта цифра превышает 25 миллиардов долларов.

Речь об этом зашла на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Ежегодно Турция наращивает экспорт в авиационно-космической сфере. Взаимодействие с Россией в этой области может положительно сказаться на ее развитии.

«За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил 0,5 миллиарда долларов», — добавил Эрдоган.

Президент Турции также затронул тему экономического сотрудничества с Россией. По его словам, у него довольно глубокие корни. Особое значение для республики играет поток российских туристов. В этом году на турецкие курорты приехали отдохнуть около шести миллионов россиян.