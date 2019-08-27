Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД

Руководитель АНО «Центр политического анализа и социальных исследований» Павел Данилин призвал кандидатов в депутаты Мосгордумы от «Справедливой России» публиковать свои программы в электронном варианте: о многих претендентах невозможно найти информацию в Сети.

Данилин отметил, что легче всего узнают избиратели о программах «справедливороссов» Георгия Федорова от 14 округа (его соперники — самовыдвиженцы Наталья Починок, Александр Школьников и Дмитрий Клочков, Евгений Степкин из ЛДПР, Максим Круглов от Яблока, Николай Александров от «Коммунистов России»), Гарегина Папяна по 33 округу (по этому же округу идут Левон Смирнов от КПРФ, самовыдвиженец Людмила Гусева, Владимир Гринченко от ЛДПР, Павел Федоров от «Коммунистов России», Виктор Присняк от «Родины») и Леси Рябцевой в 36 округе (конкурирует по округу с самовыдвиженцами Ольгой Шараповой и Артемом Папетой, Сергеем Курганским от КПРФ, Дмитрием Репниковым от ЛДПР и Алексеем Покатаевым от «Коммунистов России»).

В лидеры по публичности среди кандидатов от СР политолог внес также Андрея Безрядова от 39 округа (от этого округа выдвигаются Александр Видьманов от КПРФ, Александр Митяев от ЛДПР, Николай Бестаев от «Коммунистов России» и самовыдвиженцы Валерий Головченко и Владимир Князев) и Борис Кагарлицкий по 42 округу (соперничает с самовыдвиженцами Кириллом Никитиным и Михаилом Меньшиковым, Екатериной Енгалычевой от КПРФ, Павлом Раменским от ЛДПР, Ольгой Коршуновой от «Коммунистов России» и Мариной Костычевой от «Родины»). Илья Свиридов из 44 округа тоже предоставил необходимую информацию об избирательной компании в Сети (по его округу идут Елена Шувалова из КПРФ, Екатерина Нечаева от ЛДПР и самовыдвиженка Надежда Шалимова). По словам Данилина, информация об этих шести кандидатах-эсерах «очень хорошо, быстро и интуитивно находится».

Из числа выдвиженцев от СР есть и те, кто окружил свою личность тайной: на страницах многих кандидатов нет ни слова о текущей избирательной кампании, а некоторые и вовсе не имеют профилей в соцсетях.

Политолог обратился к баллотирующимся «невидимкам» с просьбой сделать информацию о них общедоступной. Он написал в Facebook Светлане Никитушкиной (1 округ, по нему же идут самовыдвиженец Андрей Титов, Иван Ульянченко от КПРФ, Вячеслав Милованов от ЛДПР и Ольга Жагина от «Коммунистов России»), Эрику Лобаху (в 4 округе с ним конкурируют самовыдвиженка Мария Киселева, Сергей Десяткин из КПРФ, Владимир Бессонов от ЛДПР и Дарья Митина от «Коммунистов России»), Андрею Суворову (10 округ, соперничает с Юрием Дашковым от КПРФ, Алексеем Крюковым от ЛДПР, Игорем Дашкевичем от «Коммунистов России» и самовыдвиженкой Ларисой Картавцевой) и еще 14 «кандидатам-призракам».

Не предоставил достаточной информации о своей программе даже председатель регионального совета «Справедливой России», а по совместительству кандидат по 37 округу столицы Александр Романович, соперничающий с Николаем Губенко от КПРФ и Юрием Максимовым от ЛДПР.

«Бог им судья, за 2 недели до выборов узнать, как они выглядят, мы уже не надеемся. Зато немало кандидатов от СР без опубликованных программ есть в ФБ. Господа, обращаюсь к вам», — написал Данилин.

Политолог призвал этих кандидатов прислать ему на электронную почту информацию об их программах для публикации на сайте «Кандидат 2019», созданный с целью донести до москвичей информацию о каждом претенденте в Мосгордуму и обеспечить диалог с выдвиженцем.

Ранее Данилин подвел первые итоги предвыборной гонки, проанализировав неизвестных кандидатов в Мосгордуму. Предпочли остаться в тени или просто не публиковать должным образом избирательные программы не только некоторые справедливороссы, но и претенденты от «Коммунистов России» и «Яблока».