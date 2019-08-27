Путин уверен, что заинтересованность Турции в авиапроме РФ станет новой вехой в сотрудничестве

Президент России Владимир Путин надеется, что Турция заинтересуется достижениями российской авиационной промышленности и техническими возможностями Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, что недавно российский глава приехал в подмосковный город Жуковский, где проходит международная авиационно-космическая выставка МАКС-2019. Событие также посетил его турецкий коллега Тайип Эрдоган. На открытии выставки Путин отметил, что Москва высоко ценит такое внимание к российскому авиасалону.

«Это [заинтересованность Анкары] откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — уверен лидер России.

После осмотра экспозиции главы России и Турции обсудят сотрудничество в военно-технической области. Кроме этого, они затронут актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.

МАКС-2019 будет действовать до 1 сентября. На полигоне представлены новейшие разработки в области авиации, в том числе вертолет «Ансат», салон которого выполнен в стиле отечественного автомобиля Aurus класса «Люкс».