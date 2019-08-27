Стратегия «Умного голосования» Навального в очередной раз потерпела крах

Система «Умного голосования» Алексея Навального продолжает демонстрировать свою непоследовательность: блогер уверен, что россияне должны проголосовать по его указке за внука Геннадия Зюганова и помощника «единоросса», выдвигающегося от коммунистов.

Об этом написал блогер Ортега в Telegram-канал международного информагентства RT. Автор утверждает, что к кандидату Андрею Орлу от 25 округа столицы, за которого призывает голосовать Навальный на московских выборах, стоит присмотреться повнимательнее (соперниками Орла в округе выступают самовыдвиженцы Людмила Стебенкова и Станислав Полищук, Владислав Коцюба от СР, Денис Меркулов от ЛДПР, Сергей Смирнов от «Гражданской Силы» и Дмитрий Ракитин от «Коммунистов России»). Изначально принцип «Умного голосования» должен был игнорировать связанных с «Единой Россией» кандидатов, но на практике в «ФБК» решили не следовать провозглашаемым целям.

«Батюшки, да это же единоросс! Помощник депутата от «Единой России», для которого выдвижение от КПРФ не более чем формальное прикрытие!», — пишет Ортега об Орле в Telegram.

Среди кандидатов, так или иначе связанных с властью, но поддержанных Навальным, оказался и Магомет Яндиев — бывший министр экономического развития Ингушетии. Он выдвигается от 45 округа Москвы, соперничая с самовыдвиженцами Валерией Касамарой и Михаилом Коневым, а также Евгением Турушевым от ЛДПР.

«Очень рад за Алексея Навального, что он наконец перестал изображать из себя националиста и окончательно отрёкся от своих антикавказских лозунгов. (…) Остаётся только добавить, что господин Яндиев вовсе не какой-то отчаянный кавказский правозащитник, а бывший министр экономического развития Ингушетии», — пишет блогер.

Помимо нелогичной поддержки прочих предвыборных фаворитов, «либеральная оппозиция» в лице сотрудников «фонда» Навального просит сторонников голосовать за Леонида Зюганова — выдвиженца от КПРФ по 21 округу Москвы. Внук бессменного главы партии коммунистов соперничает с Екатериной Бородиной от СР, Андреем Шахом от ЛДПР и самовыдвиженкой Верой Шевченко.

Ранее политконсультант Роман Романов проанализировал стратегию «Умного голосования» на примере 45-го избирательного округа Москвы и убедился в том, что подход Навального работает на потерю протестных голосов и «дрессировку» актива, голосующего «по команде».