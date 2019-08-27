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13:56   27 Августа 2019
Россия

Эрдоган пригласил Путина посетить технологический фестиваль в Стамбуле

Эрдоган пригласил Путина посетить технологический фестиваль в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре. Об этом он сообщил на открытии авиакосмического салона МАКС-2019 во вторник, 27 августа. 

«Мы проводим в этом году авиационный, воздушный, технический фестиваль «Технофест» в Стамбуле. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина», — сказал он

По словам Эрдогана, первый раз фестиваль провели в прошлом году, в нем участвовало более 550 тысяч человек. Второй фестиваль пройдет с 17 по 22 сентября, ожидается более миллиона участников. Турецкий лидер отметил, что под лозунгом «Будущее на небесах» в стране за последние годы было сделано многое для развития авиационной сферы.

Он также напомнил, что «Турецкие авиалинии» — ведущий мировой авиаперевозчик. Он уточнил, что авиакомпания осуществляет 258 маршрутов в более чем 100 стран. Эрдоган также рассказал о масштабном строительстве аэропорта в Стамбуле. 

Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #эрдоган #макс-2019

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