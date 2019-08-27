Россия не исключает совместного создания ракеты с другими странами

Возможность участия других стран в создании российской ракеты сверхтяжелого класса не исключается, но определить границы ответственности в таком случае будет непросто, заявил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Также сложность такого процесса заключается в договоренностях с иностранными партнерами, уточнил Баранов во время авиасалона МАКС-2019. Он подчеркнул, что требуется желание со стороны ряда стран, которые готовы участвовать в такой инициативе: совместный проект будет в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку.

«Достаточно сложно договориться, потому что это сложный технический проект и нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности: кто чем занимается, кто за что отвечает. Это будет непросто, и я думаю, в этом может быть загвоздка», — заявил Баранов журналистам.

Ранее сообщалось, что Европа планирует отказаться от космических спутников РФ «Союз» из-за давления США. Российские «Союзы» осуществляют доставку европейских астронавтов на Международную космическую станцию, но на смену им по инициативе Вашингтона придут корабли американского производства, которые будут выполнять транспортировку представителей стран Евросоюза на МКС.