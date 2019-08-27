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13:58   27 Августа 2019
Россия

Беглов напомнил о надбавке, которую будут получать учителя в Петербурге

Беглов напомнил о надбавке, которую будут получать учителя в Петербурге

Классные руководители в Петербурге с начала нового учебного года будут получать ежемесячную надбавку в пять тысяч рублей. Об этом напомнил врио губернатора города Александр Беглов.

Он поблагодарил педагогов за проделанную работу, заявив, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить учителям комфортные условия работы.

«На ваших плечах  — будущее всего города», — подчеркнул Беглов.

Уже через неделю школы распахнут двери для 510 тысяч учеников, в детские сады пойдут более 280 тысяч малышей. Ответственность за их образование ложится на плечи учителей. 

Беглов отметил особую роль классных руководителей. С 1 сентября каждый из них будет получать ежемесячную доплату в размере около пяти тысяч рублей. Кроме этого, будет сокращена бюрократическая нагрузка на педагогов.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #учителя #школы

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