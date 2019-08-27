Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретится с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром 28 августа в Москве, сообщили в Департаменте информации и печати ведомства.

На переговорах дипломаты сверят график предстоящих контактов и обсудят российско-индийское сотрудничество. Одним из ключевых вопросов станет подготовка участия делегации из Индии в пятом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября, а также проведение ежегодного саммита.

«Обсудят подготовку председательства России в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), а также ряд региональных сюжетов, в том числе проблематику сохранения СВПД по ИЯП (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), обстановку в зоне Персидского залива и положение дел в Афганистане», — добавили в сообщении.

Лавров и Джайшанкар обменяются мнениями насчет острых проблем, взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Организации объединенных наций, Шанхайской организации сотрудничества и РИК (РФ — Индия — КНР).

Стоит отметить, что ранее сообщалось о проведении переговоров 27 августа.