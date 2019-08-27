Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

 Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД

Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

 Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google

Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google
Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

Беглов пообещал заняться благоустройством парка Авиаторов

 Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД

Политолог разыскивает «кандидатов-призраков» от «Справедливой России» на выборах в МГД
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание РФ от Европы

 Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google

Алексиевич посочувствовала белорусской молодежи из-за языковых ограничений Google
13:44   27 Августа 2019
Россия

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретится с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром 28 августа в Москве, сообщили в Департаменте информации и печати ведомства.

На переговорах дипломаты сверят график предстоящих контактов и обсудят российско-индийское сотрудничество. Одним из ключевых вопросов станет подготовка участия делегации из Индии в пятом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября, а также проведение ежегодного саммита.

«Обсудят подготовку председательства России в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), а также ряд региональных сюжетов, в том числе проблематику сохранения СВПД по ИЯП (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), обстановку в зоне Персидского залива и положение дел в Афганистане», — добавили в сообщении.

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Лавров и Джайшанкар обменяются мнениями насчет острых проблем, взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Организации объединенных наций, Шанхайской организации сотрудничества и РИК (РФ — Индия — КНР).

Стоит отметить, что ранее сообщалось о проведении переговоров 27 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#мид #лавров #индия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...