Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Официальный представитель ГП РФ Александр Куренной во вторник, 27 августа, сообщил, что генеральный прокурор Юрий Чайка не только поучаствует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, но и лично встретится с предпринимателями. По его словам, наиболее насыщенным по графику генпрокурора станет второй день ВЭФ — 5 сентября.
«Официально подтверждаю участие генерального прокурора РФ Юрия Чайки в работе V Восточного экономического форума», — сказал Александр Куренной.
В четверг, 5 сентября, в 11 утра по владивостокскому времени на интерактивном стенде ГП РФ Чайка примет предпринимателей, а в 11.30 присоединится к панельной дискуссии форума «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов». Также запланировали общение с федеральными СМИ, но время еще не уточнили.
В 2019 году Генпрокуратура впервые откроет собственную интерактивную площадку на Восточном экономическом форуме. Ведомство и профильные эксперты запланировали тематические сессии, также обсудят защиту прав резидентов ТОСЭР и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес.
На полях #ВЭФ2019 состоится церемония открытия отделения Международного коммерческого арбитражного суда во Владивостоке https://t.co/fRP3k7gkoo pic.twitter.com/iTY1MaV9v9— ВЭФ (@ru_forumvostok) 27 августа 2019 г.