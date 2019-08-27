Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
13:24   27 Августа 2019
Россия

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Официальный представитель ГП РФ Александр Куренной во вторник, 27 августа, сообщил, что генеральный прокурор Юрий Чайка не только поучаствует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, но и лично встретится с предпринимателями. По его словам, наиболее насыщенным по графику генпрокурора станет второй день ВЭФ — 5 сентября.

«Официально подтверждаю участие генерального прокурора РФ Юрия Чайки в работе V Восточного экономического форума», — сказал Александр Куренной.

В четверг, 5 сентября, в 11 утра по владивостокскому времени на интерактивном стенде ГП РФ Чайка примет предпринимателей, а в 11.30 присоединится к панельной дискуссии форума «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов». Также запланировали общение с федеральными СМИ, но время еще не уточнили. 

В 2019 году Генпрокуратура впервые откроет собственную интерактивную площадку на Восточном экономическом форуме. Ведомство и профильные эксперты запланировали тематические сессии, также обсудят защиту прав резидентов ТОСЭР и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #генпрокуратура #чайка #вэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...