Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Официальный представитель ГП РФ Александр Куренной во вторник, 27 августа, сообщил, что генеральный прокурор Юрий Чайка не только поучаствует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, но и лично встретится с предпринимателями. По его словам, наиболее насыщенным по графику генпрокурора станет второй день ВЭФ — 5 сентября.

«Официально подтверждаю участие генерального прокурора РФ Юрия Чайки в работе V Восточного экономического форума», — сказал Александр Куренной.

В четверг, 5 сентября, в 11 утра по владивостокскому времени на интерактивном стенде ГП РФ Чайка примет предпринимателей, а в 11.30 присоединится к панельной дискуссии форума «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов». Также запланировали общение с федеральными СМИ, но время еще не уточнили.

В 2019 году Генпрокуратура впервые откроет собственную интерактивную площадку на Восточном экономическом форуме. Ведомство и профильные эксперты запланировали тематические сессии, также обсудят защиту прав резидентов ТОСЭР и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес.