Боевики из Триполи ищут пути отступления в Тунис

Столкновения боевиков с военными Туниса на границе с Ливией показывают, что наступление ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара на террористов вынуждает тех искать пути отступления в Тунис. Об этом пишет Nation-news.

Одна из атак на тунисский дозорный отряд произошла 24 августа. Боевики подошли к Тунису, но были атакованы правительственными войсками. Власти Туниса усилили боевую готовность на границе и призвали граждан не приближаться к этим районам.

Ливия с 2011 года контролируется двумя правительствами. Одна часть страны - Правительством национального согласия (ПНС) , созданное при помощи ООН, а другая - под контролем законных властей Ливии, которых признает ряд арабских стран.

В апреле командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил о наступательной операции на Триполи, который контролируется ПНС. Хафтар заявил о намерении «освободить столицу страны от террористов». В Триполи также объявили о начале военной операции против ЛНА.

При этом в Тунисе сохраняется напряженная обстановка из-за частных атак боевиков, что снижает привлекательность страны для туристов из других стран.