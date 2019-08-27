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Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
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Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
13:23   27 Августа 2019
Россия

Кремлю не поступали приглашения на G7 от Трампа

Кремлю не поступали приглашения на G7 от Трампа

Российский лидер Владимир Путин не получал приглашение от американского коллеги Дональда Трампа на следующий саммит G7 в Соединенные Штаты в 2020 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 августа. 

«Нет. Ничего не поступало», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Трамп не исключил, что пригласит Путина на саммит G7. Для России в возвращение в G7 «не является самоцелью», отмечал накануне Песков.  Москва не отказывается ни от каких форматов общения, однако навязывать свое участие не собирается.

Глава МИД Японии Таро Коно также не исключил возвращения России в состав «восьмерки» при соблюдении определенных условий.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #трамп #g7

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