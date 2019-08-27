Кремлю не поступали приглашения на G7 от Трампа

Российский лидер Владимир Путин не получал приглашение от американского коллеги Дональда Трампа на следующий саммит G7 в Соединенные Штаты в 2020 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 августа.

«Нет. Ничего не поступало», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Трамп не исключил, что пригласит Путина на саммит G7. Для России в возвращение в G7 «не является самоцелью», отмечал накануне Песков. Москва не отказывается ни от каких форматов общения, однако навязывать свое участие не собирается.

Глава МИД Японии Таро Коно также не исключил возвращения России в состав «восьмерки» при соблюдении определенных условий.