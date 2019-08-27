Первый серийный вертолет Ми-38 представили на МАКС-2019
Холдинг «Вертолеты России» представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38, который изготовили на Казанском вертолетном заводе, также поучаствует в летной программе авиасалона.
Гендиректор холдинга Андрей Богинский назвал новым шагом в отечественном вертолетостроении Ми-38. По его словам, летные характеристики, параметры экономичности, дальность полета и возможности по перевозкам грузов сделали вертолет крайне интересным как с точки зрения коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков.
Сейчас завершились сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, поэтому холдинг готов поставлять вертолеты. В конструкции вертолета улучшили аэродинамические обводы фюзеляжа и капоты силовой установки, обтекатели втулки несущего винта и автомат перекоса.
На МАКСе презентуют новые российские гражданские вертолеты На выставке впервые покажут средний многоцелевой Ка-62, первый серийный вертолет Ми-38, а также легкий «Ансат» с VIP-салоном, выполненным в стилистике бренда Aurus.https://t.co/GHgPv0HRxB pic.twitter.com/KR4u0pOo86— Ростех (@RostecRussia) 26 августа 2019 г.