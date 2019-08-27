Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
13:13   27 Августа 2019
Россия

Первый серийный вертолет Ми-38 представили на МАКС-2019

Первый серийный вертолет Ми-38 представили на МАКС-2019

Холдинг «Вертолеты России» представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38, который изготовили на Казанском вертолетном заводе, также поучаствует в летной программе авиасалона​​​.

Гендиректор холдинга Андрей Богинский назвал новым шагом в отечественном вертолетостроении Ми-38. По его словам, летные характеристики, параметры экономичности, дальность полета и возможности по перевозкам грузов сделали вертолет крайне интересным как с точки зрения коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков.

Сейчас завершились сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, поэтому холдинг готов поставлять вертолеты. В конструкции вертолета улучшили аэродинамические обводы фюзеляжа и капоты силовой установки, обтекатели втулки несущего винта и автомат перекоса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#вертолет #россия #ми-38 #макс-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...