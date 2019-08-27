Первый серийный вертолет Ми-38 представили на МАКС-2019

Холдинг «Вертолеты России» представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38, который изготовили на Казанском вертолетном заводе, также поучаствует в летной программе авиасалона​​​.

Гендиректор холдинга Андрей Богинский назвал новым шагом в отечественном вертолетостроении Ми-38. По его словам, летные характеристики, параметры экономичности, дальность полета и возможности по перевозкам грузов сделали вертолет крайне интересным как с точки зрения коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков.

Сейчас завершились сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, поэтому холдинг готов поставлять вертолеты. В конструкции вертолета улучшили аэродинамические обводы фюзеляжа и капоты силовой установки, обтекатели втулки несущего винта и автомат перекоса.