Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Второй этап поставки элементов российских комплексов С-400 Анкаре стартовал во вторник, 27 августа. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

«Сегодня начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолет прибыл из России на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. Поставки будут продолжаться в течение месяца», — отметили в ведомстве.

Первый этап поставки ЗРК прошел в июле. Из России в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.

Из-за покупки Турцией российского вооружения обострились отношения Анкары и Вашингтона. Штаты требовали от республики отказаться от контракта. В качестве альтернативы были предложены американские Patriot. В противном случае США не исключали возможность отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.