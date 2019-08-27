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Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

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13:29   27 Августа 2019
Весь мир

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Второй этап поставки элементов российских комплексов С-400 Анкаре стартовал во вторник, 27 августа. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

«Сегодня начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолет прибыл из России на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. Поставки будут продолжаться в течение месяца», — отметили в ведомстве.

Первый этап поставки ЗРК прошел в июле. Из России в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.

Из-за покупки Турцией российского вооружения обострились отношения Анкары и Вашингтона. Штаты требовали от республики отказаться от контракта. В качестве альтернативы были предложены американские Patriot. В противном случае США не исключали возможность отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #политика #с-400

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