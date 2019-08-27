СК возбудил новое дело в отношении Абызова

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис во вторник, 27 августа.

«26 августа следователь ознакомил Абызова с постановлением о возбуждении в отношении него нового уголовного дела. Обвинение пока ему не предъявлено», — заявил адвокат.

Напомним, Абызова заключили под стражу 27 марта. Ему вменяют мошенничество и создание организованного преступного сообщества. 10 апреля суд арестовал расчетные счета и недвижимость Абызова на сумму более 437 миллионов рублей.

По версии следствия, экс-министр вместе с другими фигурантами дела похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Абызов отрицает вину.