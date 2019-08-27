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12:59   27 Августа 2019
Россия

Медведев призвал регионы поделиться идеями о модернизации здравоохранения

Медведев призвал регионы поделиться идеями о модернизации здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 27 августа, сообщил, что намерен в ходе совещании в правительстве обсудить модернизацию первичного звена здравоохранения, в связи с чем призвал регионы подготовить соответствующие предложения. Ранее премьер встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и отметил, что в первичном звене здравоохранения «накопилось очень много проблем».

По его словам, на совещании у российского лидера по этому вопросу поручили подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания услуг в сфере здравоохранения и проанализировать организацию работы в первичном звене медицинской помощи, а также заявили о необходимости реконструировать и построить новые центральные районные больницы. 

«Думаю, это актуально как для Рязанской, так и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться», — сказал Медведев губернатору.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #общество #здравоохранение

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