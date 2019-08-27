Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Гуманитарная программа в Центральноафриканской республике нуждается в дополнительном финансировании, уверены в Агентстве ООН по оказанию продовольственной помощи. Такое заявление разместили на официальном портале организации UN News.

Агентство ООН предупредило, что до конца года нужны 35,5 миллионов долларов. Это поможет вдвое усилить поддержку африканской страны к декабрю 2020 года.

Ситуация в стране стала третьим по величине гуманитарным кризисом в мире, поскольку почти трем миллионам людей необходима продовольственная помощь. По сути, на трех жителей приходится два нуждающихся. По этим показателям, республика уступает лишь Йемену и Сирии.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы Эрве Верхусель посетил лагерь Элеваж, который находится в Бамбари и где размещены внутренне перемещенные лица. Он отметил, что люди живут в тесноте. Если же они окажутся без поддержки структуры ООН, то не будут знать, когда смогут поесть в следующий раз.

Стоит отметить помощь России в реализации продовольственных программ. Ведь страна впервые за 22 года смогла провести конвой с медицинским госпиталем и 13 грузовиков с продовольствием по самым отдаленным областям ЦАР. Кроме этого, Москва провела ряд акций в самом опасном районе Банги, куда боятся заходить даже местные стражи порядка. Немаловажна и поддержка в военной сфере. Российские инструкторы регулярно обучают военнослужащих ЦАР.