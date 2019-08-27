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Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
13:20   27 Августа 2019
Весь мир

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Гуманитарная программа в Центральноафриканской республике нуждается в дополнительном финансировании, уверены в Агентстве ООН по оказанию продовольственной помощи. Такое заявление разместили на официальном портале организации UN News.

Агентство ООН предупредило, что до конца года нужны 35,5 миллионов долларов. Это поможет вдвое усилить поддержку африканской страны к декабрю 2020 года.

Ситуация в стране стала третьим по величине гуманитарным кризисом в мире, поскольку почти трем миллионам людей необходима продовольственная помощь. По сути, на трех жителей приходится два нуждающихся. По этим показателям, республика уступает лишь Йемену и Сирии.

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы Эрве Верхусель посетил лагерь Элеваж, который находится в Бамбари и где размещены внутренне перемещенные лица. Он отметил, что люди живут в тесноте. Если же они окажутся без поддержки структуры ООН, то не будут знать, когда смогут поесть в следующий раз.

Стоит отметить помощь России в реализации продовольственных программ. Ведь страна впервые за 22 года смогла провести конвой с медицинским госпиталем и 13 грузовиков с продовольствием по самым отдаленным областям ЦАР. Кроме этого, Москва провела ряд акций в самом опасном районе Банги, куда боятся заходить даже местные стражи порядка. Немаловажна и поддержка в военной сфере. Российские инструкторы регулярно обучают военнослужащих ЦАР.

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Автор: Анна Манц
#оон #гумпомощь #африка #цар

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