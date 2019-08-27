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Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

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 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

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13:02   27 Августа 2019
Весь мир

Китай выразил протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге

Китай выразил протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге

Китайский МИД осудил высказывания лидеров G7 насчет демонстраций в Гонконге и заявил, что это внутреннее дело республики.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай осуждает заявление лидеров стран — участниц G7 с беспочвенными обвинениями в связи с ситуацией в Гонконге. В данную ситуацию не вправе вмешиваться ни одна иностранная организация или правительство, подчеркнул министр.

Ранее «Большая семерка» выразили обеспокоенность массовыми протестами в Гонконге, которые длятся на протяжении трех месяцев.

Напомним, что саммит «большой семерки» прошел во французской Биаррице в минувшие выходные. Сейчас в «Большую семерку» входят ФРГ, Франция, Америка, Канада, Британия, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в этом формате и он назывался G8.

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Автор: Ольга Шпакова

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