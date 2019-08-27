Китай выразил протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге

Китайский МИД осудил высказывания лидеров G7 насчет демонстраций в Гонконге и заявил, что это внутреннее дело республики.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай осуждает заявление лидеров стран — участниц G7 с беспочвенными обвинениями в связи с ситуацией в Гонконге. В данную ситуацию не вправе вмешиваться ни одна иностранная организация или правительство, подчеркнул министр.

Ранее «Большая семерка» выразили обеспокоенность массовыми протестами в Гонконге, которые длятся на протяжении трех месяцев.

Напомним, что саммит «большой семерки» прошел во французской Биаррице в минувшие выходные. Сейчас в «Большую семерку» входят ФРГ, Франция, Америка, Канада, Британия, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в этом формате и он назывался G8.