Медведев назвал низким качество региональных дорог
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 27 августа, призвал власти субъектов проследить за качеством региональных дорог. По его словам, сейчас оно низкое, хотя деньги на строительство и ремонт таких дорог предусмотрели в национальных проектах.
Ранее премьер-министр встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, чтобы обсудить реализацию национальных проектов в регионе, в том числе, в дорожном строительстве. Любимов сообщил, что все основные запланированные в этой сфере работы проведут до начала октября.
По словам губернатора, с 2017 года регион участвует в проекте «Безопасные и качественные автодороги», который «колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации». Речь идет как о региональных, так и о межмуниципальных дорогах, которые нужно отремонтировать, а это более шести тысяч километров автодорог.
«По региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое», — ответил Медведев.
В Жуковском открылся авиационно-космический салон МАКС-2019. Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям: https://t.co/96PhlawJFl pic.twitter.com/ZHysiUNmMX— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 27 августа 2019 г.