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12:47   27 Августа 2019
Россия

Медведев назвал низким качество региональных дорог

Медведев назвал низким качество региональных дорог

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 27 августа, призвал власти субъектов проследить за качеством региональных дорог. По его словам, сейчас оно низкое, хотя деньги на строительство и ремонт таких дорог предусмотрели в национальных проектах.

Ранее премьер-министр встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым​​​, чтобы обсудить реализацию национальных проектов в регионе, в том числе, в дорожном строительстве. Любимов сообщил, что все основные запланированные в этой сфере работы проведут до начала октября.

По словам губернатора, с 2017 года регион участвует в проекте «Безопасные и качественные автодороги», который «колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации». Речь идет как о региональных, так и о межмуниципальных дорогах, которые нужно отремонтировать, а это более шести тысяч километров автодорог.

«По региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое», — ответил Медведев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #дороги #общество

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