Видео необычной посадки российского истребителя Су-57 появилось в Сети

Истребитель Су-57 произвел нестандартную посадку на аэродроме в Жуковском, выпустив тормозные парашюты еще до соприкосновения с посадочной полосой.

Видеозапись появилась в Twitter. Пользователи соцсети предполагают, что самолет будет выступать на авиасалоне МАКС-2019. Сейчас в Жуковском истребители отрабатывают фигуры одиночного и группового пилотажа.

Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 25, 2019

Ранее сообщалось, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году. После совещания в Сочи президент РФ Владимир Путин дал указ перевооружить три полка Военно-космических сил, обеспечив их самолетами данной модели.

В конце июля в России началось серийное производство истребителей. Российское оборонное ведомство заключило контракт с ОКБ им. Сухого на поставку 76 самолетов Су-57. Эта модель обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью и широкими рубежами перехвата воздушных целей.