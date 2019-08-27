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Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

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12:55   27 Августа 2019
Россия

Видео необычной посадки российского истребителя Су-57 появилось в Сети

Видео необычной посадки российского истребителя Су-57 появилось в Сети

Истребитель Су-57 произвел нестандартную посадку на аэродроме в Жуковском, выпустив тормозные парашюты еще до соприкосновения с посадочной полосой.

Видеозапись появилась в Twitter. Пользователи соцсети предполагают, что самолет будет выступать на авиасалоне МАКС-2019. Сейчас в Жуковском истребители отрабатывают фигуры одиночного и группового пилотажа.

Ранее сообщалось, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году. После совещания в Сочи президент РФ Владимир Путин дал указ перевооружить три полка Военно-космических сил, обеспечив их самолетами данной модели.

В конце июля в России началось серийное производство истребителей. Российское оборонное ведомство заключило контракт с ОКБ им. Сухого на поставку 76 самолетов Су-57. Эта модель обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью и широкими рубежами перехвата воздушных целей.

Видео необычной посадки российского истребителя Су-57 появилось в Сети

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #су-57

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