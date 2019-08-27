Каракас осудил «агрессивные силы», устроившие взрыв на газонаполнительной станции

Глава министерства нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо назвал саботажем взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда. Об этом пишет кубинское агентство Prensa Latina.

В результате ЧП пострадал один человек. Он получил серьезные ожоги.

Министр осудил стоящие за этим актом «агрессивные, настроенные заниматься терроризмом ультраправые силы», подчеркнув, что их целью является подрыв мира и спокойствия венесуэльцев.

По словам Кеведо, прокуратура штата уже начала расследование по факту произошедшего.

Ситуация в Боливарианской республике обострилась в начале этого года, когда оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо попыталась совершить государственный переворот. Запад поддержал оппозиционного политика, а СМИ начали публиковать фейки о происходящем в стране. Например, американские СМИ писали, что российская авиакомпания якобы вывозит некое «золото Мадуро» за границу, а агентство Reuter опубликовало фейк о так называемой ЧВК «Вагнера». Вскоре вбросы были опровергнуты.