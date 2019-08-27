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Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

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13:00   27 Августа 2019
Весь мир

Каракас осудил «агрессивные силы», устроившие взрыв на газонаполнительной станции

Каракас осудил «агрессивные силы», устроившие взрыв на газонаполнительной станции

Глава министерства нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо назвал саботажем взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда. Об этом пишет кубинское агентство Prensa Latina.

В результате ЧП пострадал один человек. Он получил серьезные ожоги.

Министр осудил стоящие за этим актом «агрессивные, настроенные заниматься терроризмом ультраправые силы», подчеркнув, что их целью является подрыв мира и спокойствия венесуэльцев. 

По словам Кеведо, прокуратура штата уже начала расследование по факту произошедшего.

Ситуация в Боливарианской республике обострилась в начале этого года, когда оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо попыталась совершить государственный переворот. Запад поддержал оппозиционного политика, а СМИ начали публиковать фейки о происходящем в стране. Например, американские СМИ писали, что российская авиакомпания якобы вывозит некое «золото Мадуро» за границу, а агентство Reuter опубликовало фейк о так называемой ЧВК «Вагнера». Вскоре вбросы были опровергнуты.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #венесуэла #саботаж

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