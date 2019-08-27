Путин прибыл в Жуковский, где проходит МАКС-2019

Российский президент Владимир Путин посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном городе Жуковский.

Напомним, что официальное открытие мероприятия состоится во вторник, 27 августа. Сюда также прибудет турецкий глава Тайип Эрдоган. Ожидается, что президенты осмотрят экспозицию, после чего обсудят сотрудничество в военно-технической области. Кроме этого, они затронут актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.

МАКС-2019 будет действовать до 1 сентября. Ранее холдинг «Вертолеты России» сообщил, что на событии впервые будет представлен вертолет «Ансат», салон которого выполнен в стиле отечественного автомобиля Aurus класса «Люкс». На полигоне также разместятся новейшие разработки в области авиации.