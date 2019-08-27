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Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

Переговоры глав МИД РФ и Индии состоятся 28 августа

 Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме

Чайка встретится с предпринимателями на Восточном экономическом форуме
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

Стартовал второй этап поставки комплексов С-400 в Турцию

 Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР

Агентство ООН потребовало допфинансирования гумпомощи для ЦАР
12:42   27 Августа 2019
Россия

Путин прибыл в Жуковский, где проходит МАКС-2019

Путин прибыл в Жуковский, где проходит МАКС-2019

Российский президент Владимир Путин посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном городе Жуковский.

Напомним, что официальное открытие мероприятия состоится во вторник, 27 августа. Сюда также прибудет турецкий глава Тайип Эрдоган. Ожидается, что президенты осмотрят экспозицию, после чего обсудят сотрудничество в военно-технической области. Кроме этого, они затронут актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.

МАКС-2019 будет действовать до 1 сентября. Ранее холдинг «Вертолеты России» сообщил, что на событии впервые будет представлен вертолет «Ансат», салон которого выполнен в стиле отечественного автомобиля Aurus класса «Люкс». На полигоне также разместятся новейшие разработки в области авиации.

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Автор: Анна Манц
#путин #эрдоган #макс-2019

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