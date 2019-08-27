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12:54   27 Августа 2019
Весь мир

Сирийская армия наращивает силы против боевиков на северо-востоке Латакии

Сирийская армия наращивает силы против боевиков на северо-востоке Латакии

Сирийская арабская армия (САА) активизировала операцию против боевиков в северо-восточной части провинции Латакия. Ранее в район прибыло несколько подкреплений. Об этом сообщает издание  Al-Masdar News во вторник, 27 августа.

Ожидается, что армия Сирия вновь попытается отбить у джихадистов ключевой город Кабани, поскольку несколько подразделений 4-й бронетанковой дивизии недавно перебросили в северо-восточную часть Латакии. Ранее САА смогла занять большинство населенных пунктов к югу от Кабани. Для того, чтобы взять сам город, военным нужно занять последние укрепления террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» и Туркестанской исламской партии.

Ранее в понедельник 4-я дивизия САА вместе с Республиканской гвардией Сирии попытались продвинуться к южной оси Кабани, но не смогли прорвать оборону джихада.

На видеовидно, как сирийские военные атакует оборону джихада вокруг Кабани.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #латакия #саа

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