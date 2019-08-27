Свыше 70% бюджета Петербурга выделили на социальные цели

Расходы на социальные цели составят 73 процента от городского бюджета Санкт-Петербурга, заявил городской глава Александр Беглов на предвыборных дебатах по социальной политике 27 августа.

«На сегодняшний день мы [правительство Петербурга] заложили в бюджет 73 процента средств на социальные цели. [Из них] 20 процентов, а это 157 миллиардов рублей — прямые выплаты гражданам», — уточнил кандидат.

Согласно данным комитета финансов, доход городского бюджета в будущем году должен достичь 665 миллиардов рублей, а расход — 711,5 миллиардов. Получается, что дефицит составит 46,5 миллиардов. Подготовку законопроекта о бюджете планируют провести во время рабочих завещаний, первое из которых состоялось накануне, 26 августа.

Напомним, что в дебатах во вторник поучаствовали все кандидаты на пост губернатора Северной столицы: Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Беглов, Владимир Бортко от КПРФ и представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова.