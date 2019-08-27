Двух полицейских в Анапе подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Двух сотрудников патрульно-постовой службы Анапы подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки на пляже курорта. Региональный Следственный комитет завел дело против полицейских.

По данным ведомства, два сотрудника полиции 26 августа увидели ночью на пляже несовершеннолетнюю девушку и принудили ее к действиям сексуального характера. Спортсменка согласилась, потому что правоохранители угрожали в случае неповиновения привлечь ее к административной ответственности.

Региональный главк МВД сообщил об увольнении подозреваемых со службы. Также от работы отстранен начальника отдела полиции по Анапе Андрей Раппа.