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Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

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12:28   27 Августа 2019
Россия

Двух полицейских в Анапе подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Двух полицейских в Анапе подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Двух сотрудников патрульно-постовой службы Анапы подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки на пляже курорта. Региональный Следственный комитет завел дело против полицейских.

По данным ведомства, два сотрудника полиции 26 августа увидели ночью на пляже несовершеннолетнюю девушку и принудили ее к действиям сексуального характера. Спортсменка согласилась, потому что правоохранители угрожали в случае неповиновения привлечь ее к административной ответственности.

Региональный главк МВД сообщил об увольнении подозреваемых со службы. Также от работы отстранен начальника отдела полиции по Анапе Андрей Раппа.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #изнасилование #анапа

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