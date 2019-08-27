Ростех показал модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Госкорпорация «Ростех» представила на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный боевой вертолет Ми-24П-1М. У воздушного судна обновили комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Ростеха во вторник, 27 августа. Отмечается, что масса пустого вертолета, в зависимости от выбранного опционального оборудования, снижена до 430 килограммов.

Благодаря новой электронике у вертолета повышена боевая живучесть и ударная мощь. Вертолет Ми-24П создан для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки сухопутных войск. Кроме того, вертолет может перевозить личный состав с вооружением, транспортирвать до трех раненных с поля боя, а также грузы.

#Ростех представит более 250 образцов современной техники на МАКС-2019 В их числе – шесть новых самолетов и вертолетов, а также аппаратура связи, средства РЭБ, авиационные системы, двигатели, аэродромное оборудование. https://t.co/Scp7wdNOHW pic.twitter.com/PbeRKJ0Itp — Ростех (@RostecRussia) 26 августа 2019 г.

Отмечается, что Ми-24П-1М создан в кооперации холдингов «Вертолеты России» и концерна «Радиоэлектронные технологии», которые входят в Ростех. Новейший летательный аппарат по своей боевой эффективности не уступает современным вертолетам последнего поколения.

Напомним, салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.