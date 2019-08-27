Минтруд рекомендует размещать одиноких пожилых в приемных семьях

Минтруд рекомендует размещать одиноких пожилых людей в приемных семьях. По мнению специалистов, такая мера, а также уход на дому и социальное такси, положительно скажутся на уровне жизни и долголетии пенсионеров.

Соответствующие рекомендации были направлены в регионы.

Во многих российских субъектах действуют региональные программы, целью которых является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Применяются различные стационарозамещающие технологии: приемная семья, школы по уходу, стационар на дому, санаторий на дому, социальное такси, сиделки и т.д.

Министерство распространило по органам исполнительной власти российских субъектов информацию о лучших практиках и мероприятиях, направленных улучшение качества жизни граждан пожилого возраста.