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Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

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12:28   27 Августа 2019
Россия

Беглов предложил оппонентам объединить усилия в работе по благоустройству Петербурга

Беглов предложил оппонентам объединить усилия в работе по благоустройству Петербурга

В Петербурге состоялись пятые дебаты кандидатов в губернаторы. Глава города Александр Беглов предложил оппонентам объединить усилия в работе по благоустройству города и для решения социальных проблем.

Дебаты кандидатов в губеранторы Петербурга состоялись в прямом эфире на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

В ходе своего выступления Беглов выразил мнение, что для того, чтобы добиться результатов в социальной сфере, нужно работать в этом ключе ежедневно. Градоначальник отметил свою готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что его команда готова выслушать все идеи по улучшению города и поспособствовать их реализации. Об этом пишут Невские новости.

В предвыборных дебатах поучаствовали все четыре кандидата в губернаторы Северной столицы: Надежда Тихонова(«Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Владимир Бортко (КПРФ) и самовыдвиженец Александр Беглов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #выборы #петербург #политика

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