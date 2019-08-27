Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Житель Винницы Игорь Шевчук предложил городскому совету переименовать площадь Гагарина в честь украинского космонавта Леонида Каденюка, полетевшего в космос первым от независимой Украины в 1997 году.

Такое предложение внес в своей петиции горсовету местный житель, которого не устраивает недостаточно украинизированное название одной из главных площадей центра.

При этом советский астронавт Юрий Гагарин совершенно не чуждая городу фигура: он почетный житель Винницы, но по мнению винничанина, это единственное, что связывает космонавта с городом.

«В Украине хватает своих героев, поэтому давайте их чтить», — написал Шевчук, сообщает Украина.ру.

Леонид Каденюк — первый гражданин независимой Украины, совершивший полет в космос 19 ноября 1997 года на 15 дней. Он работал на американском космическом шаттле «Колумбия», где выполнял эксперименты. Астронавт скончался 31 января прошлого года на 68 году жизни в Киеве.

Ранее сообщалось о намерениях Европейского космического агентства отказаться от российских космических спутников «Союз» для транспортировки астронавтов на МКС из-за давления с американской стороны.