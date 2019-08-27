Вертолет «Ансат» с салоном Aurus показали на МАКС-2019

Посетители международного авиасалона МАКС-2019 впервые могут ознакомиться с вертолетом «Ансат», салон которого выполнен в стиле отечественного автомобиля Aurus класса «Люкс», сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Дизайн разработали специалисты организации совместно с представителями Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом. При создании вырабатывались оптимальные эргономические решения. Отмечается, что результат оценивали люди с различным телосложением.

«Вертолет «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров», — добавили в «Вертолетах России».

Напомним, что салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

Aurus — рыночное название люксовых отечественных автомобилей для первых лиц государства проекта «Кортеж». Его разработкой занимается Государственный институт НАМИ совместно с группой Sollers и зарубежными партнерами. Семейство «Кортеж» под брендом Aurus появится в свободной продаже в начале 2020 года. Ориентировочная стоимость начинается от десяти миллионов рублей.