Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ростех показал модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех показал модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

 Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет

Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
G7 призывает к международной конференции по конфликту в Ливии

G7 призывает к международной конференции по конфликту в Ливии

 Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США
Ростех показал модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех показал модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

 Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет

Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
G7 призывает к международной конференции по конфликту в Ливии

G7 призывает к международной конференции по конфликту в Ливии

 Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США
12:01   27 Августа 2019
Россия

Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет

Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что на создание ракетного двигателя, который будет работать на метане, уйдет несколько лет. Установку могут использовать в составе многоразовых космических ракет-носителей.

Речь об этом зашла во вторник, 27 августа, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

«Считаем, что в течение нескольких коротких лет мы могли бы выйти на создание уже огневого прототипа и начать его испытания», — отметил Рогозин.

По словам гендиректора Роскосомса, в Воронеже уже сейчас есть практически готовое оборудование для прожига метановых двигателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#космос #ракеты #рогозин #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...