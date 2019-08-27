Рогозин заявил, что на создание метанового двигателя для ракет уйдет несколько лет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что на создание ракетного двигателя, который будет работать на метане, уйдет несколько лет. Установку могут использовать в составе многоразовых космических ракет-носителей.

Речь об этом зашла во вторник, 27 августа, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

«Считаем, что в течение нескольких коротких лет мы могли бы выйти на создание уже огневого прототипа и начать его испытания», — отметил Рогозин.

По словам гендиректора Роскосомса, в Воронеже уже сейчас есть практически готовое оборудование для прожига метановых двигателей.