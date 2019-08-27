G7 призывает к международной конференции по конфликту в Ливии

«Большая семерка» призвала провести международную конференцию с участием всех заинтересованных сторон и региональных участников, имеющих отношение к конфликту в Ливии.

Только политическое решение может обеспечить стабильность в Ливии, заявили лидеры стран-участниц G7 в общей декларации, опубликованной после завершения саммита во французском Биаррице.

«Мы призываем к хорошо подготовленной международной конференции, которая объединит все заинтересованные стороны и региональных участников, имеющих отношение к этому конфликту», — сказано в декларации.

В нем также говорится, что «Большая семерка» поддерживает работу ООН и Африканского союза по организации межливийской конференции.

В начале августа Совет безопасности ООН призвал стороны конфликта в Ливии — Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара и Правительство национального согласия в Триполи, — прекратить огонь и перейти к политическому процессу при посредничестве международной организации. Временное перемирие было решено заключить на время празднования «Ид аль-Адха» — Курбан-байрама.